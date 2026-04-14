La pellicola sarà disponibile dal 14 maggio in Italia ed è difficile, a giudicare dal trailer, inquadrarla in una categoria specifica: non è una storia d’amore, forse non è nemmeno un horror puro, nonostante i dettagli disturbanti non sembrino mancare. Non è neppure un documentario su musica o moda, sebbene al centro ci sia la storia della popstar Mother Mary (interpretata da Anne Hathaway) che si riunisce a una conoscenza di vecchia data, una fashion designer (Michaela Coel), nel tentativo di riprendersi la scena, abbandonata un decennio prima a causa di una crisi esistenziale. Potremmo riassumere l’atmosfera come quella di un thriller pop psicosessuale.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Anne Hathaway si prende una pausa del Diavolo veste Prada 2, le foto della premiére di Mother Mary a New York

Anne Hathaway is all smiles on 'Devil Wears Prada 2' set with possible love interest.

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