Anne Hathaway si prende una pausa del Diavolo veste Prada 2 le foto della premiére di Mother Mary a New York

Da vanityfair.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La pellicola sarà disponibile dal 14 maggio in Italia ed è difficile, a giudicare dal trailer, inquadrarla in una categoria specifica: non è una storia d’amore, forse non è nemmeno un horror puro, nonostante i dettagli disturbanti non sembrino mancare. Non è neppure un documentario su musica o moda, sebbene al centro ci sia la storia della popstar Mother Mary (interpretata da Anne Hathaway) che si riunisce a una conoscenza di vecchia data, una fashion designer (Michaela Coel), nel tentativo di riprendersi la scena, abbandonata un decennio prima a causa di una crisi esistenziale. Potremmo riassumere l’atmosfera come quella di un thriller pop psicosessuale.🔗 Leggi su Vanityfair.it

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Anne Hathaway is all smiles on 'Devil Wears Prada 2' set with possible love interest.

Video Anne Hathaway is all smiles on 'Devil Wears Prada 2' set with possible love interest.

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