Mostre a Roma ' I colori del tempo | lo sguardo degli artisti Azerbaigiani'

Da iltempo.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma, nel Palazzo dell'Informazione dell'Adnkronos, si tiene una mostra intitolata 'I colori del tempo: lo sguardo degli artisti Azerbaigiani'. L'esposizione si svolge nel centro della città e presenta opere di artisti provenienti dall'Azerbaigian. L'evento è aperto al pubblico e si inserisce nel calendario culturale della capitale. La mostra rimarrà visitabile fino a una data da definire.

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Roma, 12 mag. (Adnkronos) - Il Palazzo dell'Informazione dell'Adnkronos, nel cuore di Roma, ospita fino al 17 maggio un originale omaggio all'arte azerbaigiana, con la mostra “I colori del tempo: lo sguardo degli artisti azerbaigiani”, organizzata dal Centro Culturale dell'Azerbaigian, in collaborazione con l'Ambasciata azerbaigiana in Italia. L'esposizione, 31 dipinti e 3 sculture, riunisce le opere di 14 artisti, tra i maggiori giovani esponenti delle arti figurative dell'Azerbaigian, noti a livello internazionale. Il loro contributo all'educazione artistica in Azerbaigian e all'estero è inestimabile. Ricca di significato la scelta delle...🔗 Leggi su Iltempo.it

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