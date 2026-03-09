Fumetti Futuri 2026 terza edizione | incontri con gli artisti workshop mostre e dj set

Il festival Fumetti Futuri torna il 20 e 21 marzo alla Biblioteca Comunale di Misano Adriatico e allo spazio culturale Messicano Indipendente. Questa terza edizione prevede incontri con gli artisti, workshop, mostre e dj set dedicati ai nuovi fumetti. L’evento coinvolge diversi protagonisti del settore e offre uno sguardo alle produzioni contemporanee del mondo dei fumetti.

Il 20 e 21 marzo il festival Fumetti Futuri, dedicato ai nuovi fumetti, ritorna nella sua terza edizione alla Biblioteca Comunale di Misano Adriatico e allo spazio culturale Messicano Indipendente. Da quest'anno il festival entra a fare parte del progetto del Gruppo educativo territoriale di Misano Adriatico, in collaborazione con la cooperativa Millepiedi, la cooperativa il Maestrale e Fuori Orario Aps. Il festival inizia venerdì 20 marzo, ma da è dall'inizio del mese che si stanno tenendo le prime attività. I ragazzi delle scuole medie di Misano Adriatico sono alle prese ogni venerdì con i laboratori gratuiti tenuti in biblioteca da Niccolò Tonelli, il direttore artistico del festival.