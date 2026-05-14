Moscati dal 18 maggio debutta la preospedalizzazione centralizzata
A partire dal 18 maggio, entrerà in funzione il nuovo sistema di preospedalizzazione centralizzata presso la struttura sanitaria. Questa modifica permette di ottimizzare le procedure di accesso ai servizi e di migliorare la gestione delle attività assistenziali. La preospedalizzazione centralizzata rappresenta un passaggio importante per il rafforzamento delle competenze organizzative e assistenziali, contribuendo a rendere più efficiente il flusso di pazienti e rispondendo alle esigenze di un’azienda che si posiziona su scala nazionale.
Tempo di lettura: 3 minuti “Con l’attivazione della preospedalizzazione centralizzata rafforziamo ulteriormente il livello organizzativo e assistenziale della nostra Azienda, dotandoci di un modello strutturato che rappresenta un elemento fondamentale per una realtà di rilievo nazionale. È un servizio che ci consente di migliorare la gestione degli interventi programmati, accompagnando il paziente lungo un percorso più semplice, ordinato e umano”. Così il Direttore generale dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, Germano Perito, annuncia l’attivazione del nuovo Servizio di Preospedalizzazione Centralizzata delle liste di attesa chirurgiche, un innovativo percorso finalizzato alla gestione dei pazienti candidati a interventi chirurgici programmati. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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