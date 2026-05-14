Moscati dal 18 maggio debutta la preospedalizzazione centralizzata

A partire dal 18 maggio, entrerà in funzione il nuovo sistema di preospedalizzazione centralizzata presso la struttura sanitaria. Questa modifica permette di ottimizzare le procedure di accesso ai servizi e di migliorare la gestione delle attività assistenziali. La preospedalizzazione centralizzata rappresenta un passaggio importante per il rafforzamento delle competenze organizzative e assistenziali, contribuendo a rendere più efficiente il flusso di pazienti e rispondendo alle esigenze di un’azienda che si posiziona su scala nazionale.

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