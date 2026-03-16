È morto a 54 anni Daniele Cavaglià, ex manager del settore editoriale del Gruppo Angelucci. La sua diagnosi di un

Dall'inizio nelle attività alberghiere al ruolo di manager del settore editoriale del Gruppo Angelucci È morto per un "turbo cancro" al fegato Daniele Cavaglià, ex manager del settore editoriale del Gruppo Angelucci. La malattia, diagnosticata a primavera 2025, si era ormai estesa fino alle o. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Addio a Daniele Cavaglià, morto a 54 anni per "turbo cancro" al fegato, poi estesosi alle ossa, diagnosticato a primavera 2025, operato dopo circa 2 mesi

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Addio a Daniele Cavaglià, manager dell’editoria italiana: aveva 54 anniFigura chiave del gruppo Angelucci, fu direttore commerciale, amministratore delegato e direttore generale di Libero Quotidiano. Premiato con il Leone d’Oro alla carriera nel 2019, si è spento dopo un ... giornalelavoce.it

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