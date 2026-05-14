Morti 5 italiani alle Maldive in un’immersione fuori dal progetto di ricerca | il timore di altre vittime

Cinque cittadini italiani sono deceduti durante un’immersione alle Maldive, in un’area non coinvolta in un progetto di ricerca. Le autorità locali hanno avviato indagini e stanno verificando le cause dell’incidente. La notizia ha suscitato preoccupazione tra i familiari e le autorità italiane, che stanno seguendo con attenzione gli sviluppi della vicenda. Al momento, non sono stati diffusi dettagli sulle circostanze dell’incidente o sull’identità delle vittime. La comunità internazionale osserva con attenzione gli aggiornamenti provenienti dalle Maldive.

Si temono altre vittime nella tragedia alle Maldive, dove cinque italiani sono morti durante un’immersione nel Paese tropicale nell’Oceano Indiano. La notizia è stata confermata prima dalla polizia loclae, poi dal consolato e quindi dalla Farnesina. «Una tragedia, non posso aggiungere altro», ha commentato la console Giorgia Marazzi al Corriere della Sera. Secondo le prime ricostruzioni, i subacquei, tra cui una docente e ricercatrice dell’Università di Genova, come ha confermato lo stesso ateneo, sono deceduti «per aver provato l’esplorazione di alcune grotte a 50 metri di profondità. Tra le vittime anche sua figlia ventenne. I cinque italiani si erano immersi al mattino. 🔗 Leggi su Open.online

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