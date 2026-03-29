Ombretta Bresciani, donna di 53 anni, è stata trovata senza vita vicino al Fiume Magra, nella frazione di San Pietro Vara, un’area del comune di Varese Ligure. Sono stati rinvenuti un nodo sul cellulare e si stanno analizzando le modalità dell’ora del decesso. Al momento non ci sono conferme sulla presenza di altre persone al suo fianco nel momento della morte.

Varese Ligure (La Spezia), 29 marzo 2026 – Ci sono ancora molti aspetti da chiarire sulla vicenda di Ombretta Bresciani, la 53enne trovata morta vicino al Fiume Magra in un paesino frazione di Varese Ligure, San Pietro Vara, dove viveva. E’ la procura di Genova, competente territorialmente, a seguire il caso: l’apertura del fascicolo ha portato poi a una perizia sullo smartphone. La misteriosa morte di Ombretta, dal fiume spunta il suo telefonino. “L’ultima cena, gli amici, i luoghi: una notte di indizi” Il tragitto dello smartphone. Proprio qui, spiega Il Tirreno, c’è il nodo delle indagini. Quel cellulare, che la donna avrebbe avuto con sé quando è morta, sarebbe finito nell’acqua del fiume alcune ore dopo il decesso di Ombretta Bresciani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ombretta, trovata morta vicino al fiume: il nodo del cellulare e l’ora del decesso. C’era qualcuno con lei?

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