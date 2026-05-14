Morìa di pesci nel Condotto Proteste degli abitanti di SMarco Senza acqua sono morti a decine

Nella zona di San Marco, decine di pesci sono morti nel condotto pubblico, facendo scattare le proteste degli abitanti. La moria si è verificata a causa della carenza di acqua, che ha provocato il decesso di numerosi esemplari. Le autorità stanno indagando sulle cause del problema, mentre i residenti chiedono interventi immediati per ripristinare il corretto funzionamento del sistema idrico. La situazione ha acceso le preoccupazioni tra gli abitanti della zona.

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Non c’è pace per le sorti del Pubblico condotto, a volte troppo irruente altre, come in questo periodo, decisamente troppo placido e “sottotono“. E’ ciò che ci segnalano gli abitanti di San Marco che da giorni si trovano a tu per tu con uno spettacolo terribile: decine, centinaia di pesci morti per colpa del livello che si è abbassato. Alcuni ancora boccheggianti cercano una minima profondità d’acqua per sopravvivere, altri, arresi, galleggiano. Smarrite anche le paperelle con prole al seguito che non sanno più dove rifugiarsi, dopo i ripetuti tagli delle canne che azzerano le loro possibilità di riparo. Un paesaggio sereno e romantico è diventato d’un tratto una “tomba“ sotto gli occhi di tutti.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Morìa di pesci nel Condotto . Proteste degli abitanti di S.Marco “Senza acqua sono morti a decine“ ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Ten Minute Stories by Algernon Blackwood Notizie correlate Moria di pesci in diversi corsi d'acqua del paese: scattano i controlliDecine di pesci morti affiorati in più punti del territorio, soprattutto in corrispondenza delle foci dei torrenti: non solo nel Ganfo Pilandro. Schiuma e moria di pesci nel Sacco: effettuate verifiche e analisiAncora schiuma e moria di pesci nel fiume Sacco, nel tratto compreso tra Sgurgola e Falvaterra, con ripercussioni anche nelle acque di Ceccano. Temi più discussi: Levico, segnalata una morìa di pesci a ridosso del depuratore. Il sindaco Beretta: Arrivano da una troticoltura, nessun inquinamento; Morìa di pesci nel Condotto . Proteste degli abitanti di S.Marco Senza acqua sono morti a decine; Ceccano, moria di pesci nel Sacco. Querqui: Primi dati indicano sversamenti di liquami; 2. Moria di pesci, carenza di Prosecco e snowfarming - Capanne alpine - Play RSI. SIRMIONE - Negli ultimi giorni a Sirmione sono state segnalate morie di pesci in diversi punti del territorio, in particolare in corrispondenza delle foci di vari ganfi. L’Amministrazione comunale ha reso noto, con un comunicato del 2 maggio 2026, che il fenome x.com Morìa di pesci nel Condotto . Proteste degli abitanti di S.Marco Senza acqua sono morti a decineUna strage della popolazione ittica e grosse difficoltà anche per gli uccelli acquatici e la fauna Viviamo di fronte a questo spettacolo che strazia il cuore e a tu per tu con il cattivo odore. lanazione.it Si abbassa il livello dell’acqua, morìa di pesci nel condotto pubblicoSegnalazioni diffuse da San Marco e dalla Santissima Annunziata. Non è la prima volta che si verificano episodi del genere ... luccaindiretta.it