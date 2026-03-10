Joshua Jackson ha parlato pubblicamente per la prima volta dopo la morte di James Van Der Beek, definendolo un uomo buono. L’attore ha ricordato il loro rapporto, che sul piccolo schermo li ha visti alternarsi tra amici, rivali in amore e avversari, entrambi innamorati di Joey. Le sue parole arrivano in un momento di commozione e ricordo.

Sul piccolo schermo, Dawson e Pacey sono stati amici, poi rivali in amore -entrambi innamorati di Joey – e avversari, poi di nuovo amici. Nella realtà, Joshua Jackson e James Van Der Beek sono stati colleghi, compagni nell’incredibile avventura televisiva che è stata Dawson’s Creek e, come i loro personaggi nella serie, uniti da un legame indissolubile. Legame che, purtroppo, è stato alterato l’11 febbraio con la morte di James, venuto a mancare a soli quarantotto anni per una forma aggressiva di tumore al colon. Il messaggio di Joshua Jackson per James Van Der Beek. Gli attori Joshua Jackson e James Van Der Beek L’affetto di Joshua per l’amico, però, non si è esaurito con la morte di quest’ultimo e, a meno di un mese dalla sua scomparsa, ha rotto il silenzio in cui si era rinchiuso in queste settimane. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Joshua Jackson rompe il silenzio dopo la morte di James Van Der Beek: «Era un uomo buono»

