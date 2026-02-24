Katia Ricciarelli si scusa per la sua esclusione dall’omaggio a Pippo Baudo al Festival di Sanremo 2026, che ha suscitato molte polemiche. La cantante sostiene che non è stata invitata, anche se ha lavorato a lungo con il noto conduttore. Ricciarelli commenta che si sente esclusa senza motivo e si chiede perché non sia stata coinvolta. La sua reazione accende ulteriori discussioni tra i fan e gli addetti ai lavori.

Katia Ricciarelli rompe il silenzio sull’omaggio a Pippo Baudo al Festival di Sanremo e, ai microfoni dell’Adnkronos, esprime tutta la sua delusione per il mancato invito. Ecco cosa ha detto. C’è amarezza, e si sente tutta. Katia Ricciarelli affida alle telecamere dell’Adnkronos parole che pesano come macigni alla vigilia della prima serata del Festival di Sanremo. La kermesse si apre con un tributo a Pippo Baudo, ma tra il pubblico – secondo le indiscrezioni – non ci sarà lei. In platea siederanno i figli del presentatore, Tiziana e Alessandro, mentre l’assistente storica Dina Minna sarà presente ma non tra le prime file. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

Polemica a Sanremo 2026: Katia Ricciarelli furiosa, esclusa dal tributo a Pippo BaudoKatia Ricciarelli si mostra furiosa perché non è stata inclusa nel tributo a Pippo Baudo a Sanremo 2026.

Il Festival nel nome di Pippo Baudo ma è già polemica: la felicità della figlia Tiziana, l'ira di Katia RicciarelliIl 76° Festival di Sanremo si apre con l'omaggio a Pippo Baudo, causa di molte discussioni tra il pubblico.

Festival Di Sanremo 2026 In Polemica: Katia Ricciarelli esclusa dall’omaggio a Pippo Baudo!

Aspettando Sanremo, Katia Ricciarelli: «Mi sarei aspettata invito per ricordare Pippo Baudo» – LA DIRETTA La kermesse alza il sipario oggi: si inizia alle 20.40 - facebook.com facebook