Milan 2027 piano Champions | Allegri incontra Ibra e Tare

Il Milan rompe gli indugi e progetta il ritorno nell’élite europea: a Casa Milan è andato in scena il primo vertice strategico tra Massimiliano Allegri e il board dirigenziale composto da Giorgio Furlani, Igli Tare e Zlatan Ibrahimovic. Il summit ha tracciato le linee guida per la stagione 2026-2027, con l’obiettivo di costruire una rosa capace di reggere l’urto della Champions League. Il piano della proprietà prevede un budget potenziato e un mercato da 4-5 innesti mirati, puntando su un mix tra profili di esperienza internazionale e giovani prospetti da inserire in un sistema tattico ancora in bilico tra il consolidato 3-5-2 e il ritorno al 4-3-3. 🔗 Leggi su Milanzone.it

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