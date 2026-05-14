morbegno sicura dopo rapina e danni tavolo col prefetto

A Morbegno sono stati rafforzati i controlli di sicurezza, con particolare attenzione durante le ore notturne, in risposta a una recente rapina e a danni causati a un tavolo in un incontro con il prefetto. Le forze dell’ordine hanno aumentato le attività di prevenzione e vigilanza sul territorio, cercando di garantire maggiore tranquillità ai cittadini. La situazione è stata discussa in un incontro con le autorità locali.

Già intensificati, soprattutto la notte, controlli del territorio e servizi di prevenzione da parte delle Forze di Polizia e, a inizio della prossima settimana, una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica incentrata espressamente sull’“ emergenza Morbegno “, alla quale parteciperà anche il sindaco Patrizio Del Nero. "I recenti danneggiamenti di beni pubblici e privati, la rapina avvenuta all’interno di un’abitazione e, in generale, i fenomeni di disturbo della quiete pubblica hanno provocato giuste reazioni di sdegno da parte della popolazione, nonché una ferma condanna e presa di posizione da parte di tutte le...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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