Saremo promotori di un tavolo col prefetto | Battaglia incontra i lavoratori ex Gicap

Il sindaco facente funzioni ha incontrato diciassette lavoratori che un tempo lavoravano per Gicap SpA, ora coinvolti in una vertenza occupazionale. L'incontro si è svolto nella sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, dove si è deciso di promuovere un tavolo di confronto con il prefetto. La riunione ha avuto come obiettivo quello di discutere le questioni legate alla situazione occupazionale dei lavoratori.

Nel corso della riunione, il sindaco facente funzioni ha inoltre anticipato che il Comune di Reggio Calabria sta per varare una misura importante di supporto alle aziende per l'occupazione Nella sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio il sindaco facente funzioni Domenico Battaglia ha incontrato i diciassette lavoratori già Gicap SpA, attualmente al centro di una delicata vertenza occupazionale. L'incontro, svoltosi in un clima di dialogo costruttivo, ha visto la partecipazione dell'ex consigliere comunale Paolo Ferrara e di Giuseppe Marra in rappresentanza dell'Usb. L'obiettivo è attivare i canali istituzionali disponibili nel più breve tempo possibile, evitando che la prolungata incertezza si traduca in un danno irreparabile per i lavoratori coinvolti". 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Mancati reintegri e poco personale, lavoratori di Ambiente in stato di agitazione a Città Sant'Angelo: chiesto il tavolo al prefettoIl primo è quello relativo al mancato reinserimento di due dei quattro lavoratori che, a causa di un errore fatto quando c’è stata la fusione con... Vertenza Gicap, fissato un tavolo tecnico in Regione dopo il rischio licenziamentiSi sposta in Regione la vertenza Gicap, scoppiata dopo l'annunciata chiusura di decine di supermercati con il conseguente rischio licenziamento per... Una raccolta di contenuti su Saremo promotori. Temi più discussi: Sanremo 2026: per l’IA vince Sayf; Sanremo 2026, oggi la seconda serata: cantanti in gara e ospiti - La diretta; Moschea, ecco i promotori: Siamo a caccia di risorse; Casa Molise al Festival di Sanremo 2026: musica, sapori, tradizioni e cultura. Reggio Calabria, lavoratori ex Gicap a palazzo San Giorgio. Battaglia: saremo promotori di un tavolo col PrefettoIl sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, Domenico Battaglia, ha incontrato nella sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio i diciassette lavoratori già Gicap s.p.a., attualmente al c ... strettoweb.com REFERENDUM GIUSTIZIA/ I (molti) comitati del No alla prova della trasparenzaLa trasparenza invocata pm Woodcock su Fatto Quotidiano è quella dei 15 promotori di un contro referendum dei quali non si sa ancora l'identità? In uno Stato democratico ciò che è davvero ... ilsussidiario.net Fermiamo la guerra. Per la pace e il diritto dei popoli Presidio martedì 3 marzo, ore 18, Piazza Castello, Torino Alle 18.00 di martedì 3 marzo saremo in Piazza Castello a Torino insieme a sindacati, associazioni, movimenti, cittadine e cittadini, per chiedere al n facebook