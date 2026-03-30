Tennis tavolo CSI Morbegno promosso in C2

I pongisti del CSI Morbegno, Luca Nava, Riccardo e Raffaele Riva, hanno ottenuto la promozione in C2 con una giornata di anticipo rispetto alla fine del campionato. La squadra ha disputato tutta la stagione nella categoria D1, classificandosi con risultati positivi. La promozione è stata confermata dopo le ultime partite giocate.

Con una giornata di anticipo, i pongisti del CSI Morbegno Luca Nava, Riccardo e Raffaele Riva conquistano matematicamente la promozione diretta Con una giornata di anticipo, i pongisti del CSI Morbegno Luca Nava, Riccardo e Raffaele Riva conquistano matematicamente la promozione diretta in C2 dopo una stagione in D1 giocata sempre ad alto livello. Quando manca ancora una giornata alla conclusione del Campionato FITET Lombardia di tennis tavolo a squadre, i tre moschettieri, in virtù di 24 punti conquistati con 12 vittorie e una sola sconfitta, grazie all’ultimo risultato di sabato 28 marzo, ovvero la vittoria per 5 a 2 contro la seconda in classifica nel girone B, il GS Villa Guardia, possono alzare le racchette al cielo e festeggiare questo grandissimo risultato. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Tennis tavolo, CSI Morbegno promosso in C2 Articoli correlati Tennis Tavolo, weeekend da incorniciare per il CSI MorbegnoOttimo bilancio nella quarta giornata di ritorno del Campionato FITET Lombardia di tennis tavolo a squadre per le formazioni del GS CSI Morbegno... Leggi anche: Tennis tavolo, giornata casalinga dolceamara per i pongisti del CSI Morbegno Contenuti e approfondimenti su Tennis tavolo Temi più discussi: CSI Morbegno protagonista al territoriale: successi e podi nel tennis tavolo lecchese; Il Tennis Tavolo Valmadrera protagonista alle Finali Territoriali del Campionato Nazionale Csi 2026; ARCORE ACCENDE IL TENNIS TAVOLO: GRANDE PROVA TERRITORIALE CSI LECCO; Tennistavolo Valmadrera protagonista nelle finali territoriali del Campionato Nazionale CSI. TENNIS TAVOLO: RICCARDO FAZZINI TERZO TRA GLI ALLIEVI A MORBEGNOPREMANA – La prova di tennis tavolo del CSI Lecco, ospitata a Morbegno e capace di richiamare oltre 120 partecipanti provenienti da diverse società del territorio, ha regalato una grande soddisfazione ... valsassinanews.com Csi Morbegno, settant’anni di impegno nel mondo sportivoSuccesso per la gran festa dei 70 anni del Csi Morbegno e Avis Morbegno, due sodalizi uniti da tante cose ma soprattutto dal fatto di mettere al centro le persone. Hanno partecipato oratorio di ... ilgiorno.it Tennis Tavolo: Germaine Lecocq Schiacciasassi, 5 a 0 all'Enna per entrare nella Storia #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook Terni: nel weekend, ai Campionati Italiani Assoluti di tennis tavolo ottimi risultati per gli atleti dell’ #AeronauticaMilitare. Torneo maschile: 3° gradino del podio per il 1° Gr. Mihai Bobocica. Nel singolare e nel doppio femminile 2 medaglie di bronzo per il 1°Av. x.com