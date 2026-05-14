A Monza si contano 46 bar in vendita, un dato che riflette un vuoto commerciale in città anche se i locali sono più frequentati rispetto al passato. Tuttavia, nonostante un incremento nel numero di clienti, molti gestori segnalano una diminuzione delle spese. Gli affitti elevati vengono indicati come uno dei motivi principali che portano alla chiusura di alcune attività, contribuendo a un quadro di crisi nel settore.

?? Punti chiave Perché i clienti spendono meno nonostante i bar siano più frequentati? Come influiscono gli affitti troppo alti sulla chiusura delle botteghe? Chi sono i responsabili della mancanza di personale nei servizi? Cosa rischia l'identità di Monza con la desertificazione dei quartieri??? In Breve Scontrini aumentati del 10% ma ricavi totali fermi per calo spesa clienti Carenza personale colpisce anche settore alberghiero e ambulanti nei mercati locali Alessandro Fede Pellone segnala .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Monza, 46 bar in vendita: il vuoto commerciale tra affitti e crisi

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