L’università si trova ad affrontare diverse difficoltà, tra cui il problema dei costi degli affitti e la carenza di borse di studio. Recentemente, il CNSU ha presentato un piano che mira a intervenire su queste questioni. Lorenzo Bassi, studente di Giurisprudenza di 30 anni proveniente da Mantova, è stato scelto come presidente del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari.

Lorenzo Bassi, studente trentenne di Giurisprudenza presso l’Università di Trento e originario di Mantova, guida ora il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari (CNSU) con un programma che punta a risolvere le criticità strutturali del sistema accademico. Eletto lo scorso maggio e operativo da dicembre, il nuovo presidente si trova a gestire una realtà complessa, cercando di colmare il divario temporale accumulato nelle fasi precedenti per affrontare i nodi più urgenti della politica studentesca nazionale. L’impatto sociale tra carenza di fondi e crisi degli alloggi. La gestione delle risorse finanziarie sta delineando uno scenario preoccupante per il diritto allo studio, specialmente in regioni come la Lombardia, il Veneto, l’Emilia-Romagna, il Lazio e.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Università in crisi: il piano del CNSU tra borse e affitti folli

Incentivi fiscali, più case sociali e meno affitti brevi: il piano per superare la crisi abitativaIl costo degli affitti è cresciuto quasi del 29 per cento in Europa dal 2010 a oggi e i prezzi delle case sono aumentati di oltre il 60 per cento.

Caro affitti, missione Europa. Arriva il piano casa da 375 miliardi per affrontare la crisi abitativaTrovare una casa in affitto a Firenze è diventato sempre più difficile, soprattutto per studenti, lavoratori e giovani coppie.