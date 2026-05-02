Altitonante ha dichiarato di aver sistemato i conti del comune, puntando a raggiungere il 70% di copertura finanziaria. La giunta ha rinegoziato i debiti milionari lasciati in eredità, secondo quanto affermato dall’attuale amministrazione. Sono dodici i candidati che sosterranno la lista di Altitonante alle prossime elezioni comunali. La presentazione ufficiale delle candidature si terrà nei prossimi giorni.

? Cosa scoprirai Come ha fatto la giunta a rinegoziare i debiti milionieri ereditati?. Chi sono i dodici candidati che sosterranno la lista di Altitonante?. Perché la sanità territoriale è diventata il pilastro del nuovo programma?. Quali impatti avrà il nuovo polo scolastico da 16 milioni?.? In Breve Obiettivo polo scolastico da 16 milioni di euro entro il 2027. Presenza di Vincenzo D'Incecco, Emiliano Di Matteo e Marilena Rossi all'evento. Dodici candidati presentati per la lista guidata da Fabio Altitonante. Piano per potenziare la sanità territoriale a Montorio al Vomano. A Montorio al Vomano la lista guidata da Fabio Altitonante ha presentato i candidati per le prossime elezioni puntando a raggiungere il settanta per cento dei consensi durante la serata elettorale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Montorio, Altitonante punta al 70%: “Abbiamo messo in ordine i conti

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