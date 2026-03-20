Durante una puntata di PiazzaPulita, Italo Bocchino ha chiesto a Benedetta Tobagi se fosse vicina al Partito Democratico. Lo scontro tra i due è diventato acceso, con Bocchino che ha messo in dubbio la coerenza della Tobagi, sottolineando come le sue dichiarazioni cambino a seconda del pubblico di riferimento. La discussione si è infiammata, evidenziando un confronto teso e acceso tra i due protagonisti.

Volano stracci a PiazzaPulita. Protagonisti dello scontro Benedetta Tobagi e Italo Bocchino. "Si parla in un modo, poi da esponente di Fratelli d'Italia ha un'altra platea.", esordisce la scrittrice con il giornalista che però tiene subito a precisare: "Non sono un esponente di Fratelli d’Italia, sono un giornalista iscritto all'ordine, mi sta offendendo perché non mi sta portando rispetto come professionista. Porti rispetto". "Scusi, sono stata indotta in errore dalla sua vicinanza a Giorgia Meloni ", rincara la dose Tobagi. ge:kolumbus:liberoquotidiano:46893801 E a quel punto Bocchino la gela: "E allora la sua vicinanza al Pd? È uguale, ma io la rispetto come professionista". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - PiazzaPulita, Italo Bocchino gela Benedetta Tobagi: "E la sua vicinanza al Pd?"

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