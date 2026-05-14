Montevarchi cerca più sostanza in attacco

A Montevarchi si lavora per rafforzare l’attacco, puntando sui giovani del settore giovanile. La società ha deciso di investire sui talenti del proprio vivaio, seguendo una strategia consolidata. La Lega Dilettanti ha approvato le ultime decisioni riguardanti le squadre locali e le iscrizioni ai campionati, con particolare attenzione alle promozioni e alle nuove iscrizioni. La squadra si prepara alla prossima stagione con un focus sulla crescita dei giovani.

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In primo piano i giovani del vivaio, secondo la filosofia cara al Montevarchi. La Lega Dilettanti ha reso noti i triangolari della fase nazionale degli Juniores e i ragazzi allenati da Daniele Visani (nella foto), dopo la bella vittoria in Emilia sul Cittadella Vis Modena, sono stati inseriti nel mini girone 2 insieme ai pari età dello Scandicci e al Piacenza. Sabato prossimo alle 16 allo stadio D’Uva di Mercatale affronteranno proprio lo Scandicci mentre i piacentini riposeranno. Nel secondo turno riposerà la vincente della gara iniziale o, in caso di pareggio, la compagine che ha giocato in trasferta. Il terzo atto vedrà impegnate le squadre che non si sono incontrate in precedenza.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Montevarchi cerca più sostanza in attacco ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate La sostanza più usata per fare chemsex a MilanoOrmai da diversi anni è l'MDPV, una droga sintetica che provoca stati psicotici, allucinazioni e una dipendenza molto rapida Da tempo all’interno dei... Rete Acat contro l’alcolismo: "La sostanza più forte di me. Difficile uscirne senza aiuto""In vacanza in Egitto, ho sentito la meravigliosa responsabilità di voler accudire la persona che amo di più, mia figlia, che allora aveva 5 anni.