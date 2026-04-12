Rete Acat contro l’alcolismo | La sostanza più forte di me Difficile uscirne senza aiuto

Una persona ha raccontato di aver affrontato una battaglia contro l’alcolismo, riconoscendo che la sostanza rappresentava una sfida molto più forte di lei. Durante un viaggio in Egitto, ha descritto il momento in cui ha realizzato quanto fosse importante prendersi cura della propria figlia di cinque anni, un episodio che ha segnato un punto di svolta nella sua lotta contro la dipendenza.

"In vacanza in Egitto, ho sentito la meravigliosa responsabilità di voler accudire la persona che amo di più, mia figlia, che allora aveva 5 anni. Quel momento è stato la mia liberazione". Ricorda così, Bruno, la sua vittoria sulla dipendenza da alcol, iniziata quando, trovandosi in un Paese lontano con la sua bambina, ha sentito forte il desiderio di proteggerla e quindi la necessità di esser sobrio. Da allora sono passati dieci anni, come ha raccontato Bruno nell’incontro “Alcol.come la metto?“, promosso da Acat Brescia. Accanto a lui, sua figlia, oggi sedicenne, che non lo ha mai abbandonato. "Nei miei primi ricordi, papà e mamma litigavano spesso.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rete Acat contro l’alcolismo: "La sostanza più forte di me. Difficile uscirne senza aiuto" Sindaco Scandurra: "Ci attende la fase più difficile della ricostruzione, la affronteremo con l'aiuto di tutti"“Questa mattina, intorno alle ore 9, è prevista la riunione della Giunta regionale per deliberare in merito a quanto accaduto in tutta la Sicilia,... Leggi anche: Il presidio della Rete bergamasca contro la violenza di genere: «Le richieste d’aiuto non diminuiscono»