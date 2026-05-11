La sostanza più usata per fare chemsex a Milano
A Milano, negli ultimi anni, si è diffusa l'uso di una sostanza chiamata MDPV, una droga sintetica nota per indurre stati psicotici e allucinazioni. Questa sostanza viene impiegata nel contesto del chemsex, un fenomeno che coinvolge pratiche sessuali associate all'assunzione di droghe. La diffusione di questa sostanza ha attirato l'attenzione delle forze dell'ordine e delle autorità sanitarie, che monitorano la situazione e cercano di contenere i rischi legati al suo utilizzo.
Ormai da diversi anni è l'MDPV, una droga sintetica che provoca stati psicotici, allucinazioni e una dipendenza molto rapida Da tempo all’interno dei locali di Milano frequentati da uomini che cercano altri uomini per fare sesso si trovano cartelli che dicono “NO GHB”, una sostanza che negli ambienti etero è conosciuta impropriamente come “droga dello stupro”, ma in quelli gay è semplicemente una delle sostanze ricreative più diffuse, usata per amplificare le esperienze sessuali. Negli ultimi anni, accanto a quei cartelli ne è comparso uno nuovo, facilmente comprensibile a chi frequenta questi spazi: “NO MDPV”. MDPV sta per metilenediossipirovalerone.🔗 Leggi su Ilpost.it
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