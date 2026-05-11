La sostanza più usata per fare chemsex a Milano

A Milano, negli ultimi anni, si è diffusa l'uso di una sostanza chiamata MDPV, una droga sintetica nota per indurre stati psicotici e allucinazioni. Questa sostanza viene impiegata nel contesto del chemsex, un fenomeno che coinvolge pratiche sessuali associate all'assunzione di droghe. La diffusione di questa sostanza ha attirato l'attenzione delle forze dell'ordine e delle autorità sanitarie, che monitorano la situazione e cercano di contenere i rischi legati al suo utilizzo.

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