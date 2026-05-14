Monteprandone | 30.000 euro dal Bim Tronto per le scuole tecnologiche

Il Bim Tronto ha assegnato 30.000 euro a Monteprandone per sostenere le scuole tecnologiche del territorio. La somma sarà utilizzata per acquistare attrezzature digitali e tecniche destinate ai plessi scolastici. Le istituzioni scolastiche stanno verificando quali dispositivi e strumenti specifici saranno acquistati con questa risorsa. Al momento, non sono stati comunicati dettagli sulle tipologie di attrezzature che entreranno in dotazione. La cifra rappresenta un intervento finanziario destinato al miglioramento delle strutture didattiche.

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