montecassiano lavori al campo da tennis indoor

A Montecassiano sono in corso i lavori per la costruzione di un nuovo campo da tennis indoor presso il polo sportivo San Liberato. Le opere stanno proseguendo senza ritardi e si concentrano sull'allestimento della struttura coperta destinata all’attività sportiva al coperto. La realizzazione riguarda la creazione di un impianto moderno, pensato per offrire un’area dedicata al tennis anche durante le stagioni più fredde.

Procedono spediti i lavori per la realizzazione del nuovo campo da tennis indoor al polo sportivo San Liberato di Montecassiano. Un investimento da 279mila euro. Nei giorni scorsi è stato completato il getto della base in calcestruzzo sulla quale sarà ancorata la nuova tensostruttura in acciaio, attualmente in fase di montaggio. L’intervento prevede anche la realizzazione della pavimentazione sportiva, dell’impianto elettrico e del sistema di riscaldamento. "Un ulteriore tassello del più ampio progetto di rigenerazione del polo sportivo di San Liberato che ha già visto, a settembre dell’anno scorso, l’inaugurazione del campo in erba sintetica – spiega la candidata sindaca e assessore uscente Barbara Vecchi –.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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