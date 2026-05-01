È stato inaugurato il nuovo campo da tennis al ‘Casalboni’, realizzato dal Comune nell’ambito dei lavori per la ‘Cittadella dello sport’. Il nuovo impianto sostituisce il vecchio da calcetto che non era più in uso e si trova nel circolo di Santarcangelo. Con questa aggiunta, il circolo conta ora cinque campi, con l’obiettivo di ampliare le strutture sportive presenti. La realizzazione è stata realizzata nell’ambito di interventi di riqualificazione territoriale.

Il ‘Casalboni’ fa cinque. Ma guarda già al sesto. È stato inaugurato il nuovo campo da tennis del circolo santarcangiolese, realizzato dal Comune nell’ambito degli interventi per la ‘Cittadella dello sport’, al posto del vecchio impianto da calcetto inutilizzato. Un’opera da 40mila euro che consegna al club una superficie in erba sintetica specifica per il tennis e arriva nel momento in cui la richiesta di spazi è più alta che mai. "Il nuovo campo è pronto e ci si gioca già – spiega il presidente Massimo Carli –. È il quinto, ma stiamo già pensando al prossimo". Al ‘Casalboni’ i numeri raccontano meglio di qualsiasi fotografia la crescita degli ultimi anni: i soci sono passati da circa 320 a oltre 500 e trovare un’ora libera è diventato sempre più complicato.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Febbre da tennis: al ‘Casalboni’ un nuovo campo in erba sintetica

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