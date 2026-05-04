Monte Faeta il dopo incendio visto dall’alto | le cicatrici del rogo

Le foto scattate dall’alto mostrano le aree colpite dall’incendio che ha interessato le valli di Monte Faeta. Si notano chiazze di terreno bruciato e alberi carbonizzati che si estendono su diverse zone. Le immagini ritraggono anche le strade e i percorsi naturali attraversati dalle fiamme, con alcune zone ancora in fase di analisi per verificare la piena estensione dei danni.

Le immagini aeree documentano l’estensione dei danni dopo l’incendio che ha colpito le valli di Asciano: ettari di bosco bruciati, versanti anneriti e un territorio profondamente segnato dalle fiamme.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Monte Faeta, il dopo incendio visto dall’alto: le cicatrici del rogo Notizie correlate Incendio ad Alto Reno Terme: le immagini del rogo visto dall'elicottero | VIDEODa ventiquattro ore i vigili del fuoco lottano contro il vasto incendio scoppiato nel bosco sul confine con la Toscana. Leggi anche: Incendio sul monte Faeta: le notizie in diretta. Evacuate nella notte 3500 persone, si allarga il fronte del maxi rogo Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Incendio Monte Faeta, le fiamme insistono su Asciano: evacuata l'intera frazione; L’incendio sul monte Faeta, tra Lucca e Pisa, ora è sotto controllo; Residenti sfollati per l'incendio sul monte Faeta: Siamo veramente spaventati; Rogo sul monte Faeta, indagati due uomini. Monte Faeta, il dopo incendio visto dall’alto: le cicatrici del rogoLe immagini aeree documentano l’estensione dei danni dopo l’incendio che ha colpito le valli di Asciano: ettari di bosco bruciati, versanti anneriti e un territorio profondamente segnato dalle fiamme ... lanazione.it Incendio sul Monte Faeta: dopo tre giorni situazione in miglioramentoMaxi incendio sul Monte Faita: dopo tre giorni di lotta situazione in miglioramento. Alcuni focolai ancora attivi ma cala il vento e l'intervento di contrasto risulta più efficace. corrierenazionale.it INCENDIO SUL MONTE FAETA, GIANI DICHIARA LO STATO DI EMERGENZA REGIONALE. A seguito del rogo sul Monte Faeta, tuttora in fase di bonifica, il presidente della Toscana Eugenio Giani ha deciso di dichiarare lo stato di emergenza regionale p - facebook.com facebook