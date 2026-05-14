Incendio Monte Faeta | una cabina di regia regionale per gestire il post emergenza

La Giunta regionale sta finalizzando una delibera per creare una cabina di regia speciale dedicata alla gestione del post emergenza dell'incendio sul Monte Faeta. L'iniziativa coinvolgerà dirigenti e tecnici di diversi settori regionali, tra cui forestazione, protezione civile e genio. La cabina si occuperà delle aree colpite su entrambi i versanti, quello sangiulianese e quello lucchese, con l’obiettivo di coordinare le attività di recupero e prevenzione.

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"La Giunta regionale sta perfezionando una delibera che istituisce una cabina di regia ad hoc dedicata all'incendio del Monte Faeta, per entrambi i versanti colpiti (sangiulianese e lucchese), e che vedrà coinvolti dirigenti e tecnici regionali dei settori forestazione, protezione civile e genio.🔗 Leggi su Pisatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Incendio Monte Faeta: dichiarato lo stato di emergenza regionaleDichiarato dal governatore della Regione Eugenio Giani lo stato di emergenza regionale a seguito del rogo sul Monte Faeta, tuttora in fase di... Incendio sul Monte Faeta, dichiarato lo stato di emergenza regionaleFirenze, 4 maggio 2026 – In seguito al maxi incendio sul Monte Faeta – tuttora in fase di bonifica – il presidente della Regione Toscana Eugenio... Temi più discussi: Incendio Monte Faeta: dichiarato lo stato di emergenza regionale; Monte Faeta: un grande incendio diventato fenomeno social, tra fake news, ricerca del like e interessi di parte. Alzare il rumore di fondo non aiuterà certo a salvare noi e i nostri boschi; Monte Faeta, a pranzo dopo aver bruciato gli sfalci: la catena di negligenze dei due indagati; Incendio sul Monte Faeta: impatti sugli ecosistemi boschivi. Primi dati 2026 sugli incendi in Italia. Incendio Monte Faeta, guardie zoofile al lavoro per salvare la fauna: asini e cavalli strappati alle fiamme ift.tt/ewfH5qN ift.tt/vQnLxEd x.com Incendio sul monte Faeta, nasce una cabina di regia dedicataL'annuncio dell'assessore regionale Marras durante l'incontro con il sindaco di San Giuliano Cecchelli: Via ai sopralluoghi tecnici ... luccaindiretta.it Monte Faeta, nasce la cabina di regia regionale post-emergenzaLa Giunta regionale sta perfezionando una delibera che istituisce una cabina di regia ad hoc dedicata all'incendio del Monte Faeta, per entrambe i ... gonews.it