Monte Faeta | Mazzeo propone fondi di bilancio per la bonifica

Il consigliere regionale ha proposto l’assegnazione di fondi di bilancio per avviare la bonifica della zona del Monte Faeta. I fondi sarebbero impiegati per interventi di ripristino ambientale e messa in sicurezza dell’area. Tuttavia, si incontrano potenziali ostacoli legati a procedure burocratiche e autorizzazioni che potrebbero rallentare o bloccare l’attuazione del progetto. La discussione sulla gestione delle risorse e sui tempi di intervento prosegue nelle sedi competenti.

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