Monte Faeta | Mazzeo propone fondi di bilancio per la bonifica
Il consigliere regionale ha proposto l’assegnazione di fondi di bilancio per avviare la bonifica della zona del Monte Faeta. I fondi sarebbero impiegati per interventi di ripristino ambientale e messa in sicurezza dell’area. Tuttavia, si incontrano potenziali ostacoli legati a procedure burocratiche e autorizzazioni che potrebbero rallentare o bloccare l’attuazione del progetto. La discussione sulla gestione delle risorse e sui tempi di intervento prosegue nelle sedi competenti.
? Punti chiave Come verrebbero utilizzati i fondi avanzati per il Monte Faeta?. Quali ostacoli burocratici potrebbero bloccare l'intervento di Mazzeo?. Chi dovrà votare per sbloccare le risorse della Regione?. Cosa accadrà al terreno se la vegetazione non si rigenera subito?.? In Breve Intervento necessario per prevenire erosione del suolo sulle pendici del Monte Faeta.. Proposta discussa presso l'ufficio di presidenza del consiglio regionale a Pisa.. L'approvazione dei fondi dipende dall'approvazione del prossimo rendiconto regionale.. L'obiettivo è il ripristino della flora locale per proteggere l'ecosistema montano.. A Pisa, il vicepresidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo ha proposto di destinare una parte dell’avanzo di bilancio della Regione alla bonifica del Monte Faeta.🔗 Leggi su Ameve.eu
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