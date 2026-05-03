Dopo tre giorni di interventi, le fiamme sull Monte Faeta, iniziato il 30 aprile tra le province di Lucca e Pisa, sono state completamente spente ieri, 2 maggio 2026. Le squadre di vigili del fuoco hanno concluso le operazioni di spegnimento e ora sono in corso le prime attività di bonifica dell’area interessata. Restano ancora da valutare eventuali danni e l’efficacia delle operazioni di messa in sicurezza del territorio.

LUCCA – Il fronte dell’incendio su Monte Faeta, divampato il 30 aprile 2026, tra le province di Lucca e Pisa, è fermo da ieri, 2 maggio 2026. Ora il rogo è in fase di bonifica, come anche l’incendio nell’area di Massarosa (Lucca). Dopo giorni di lotta contro le fiamme, continua l’impegno del sistema regionale toscana antincendi boschivi. Si tirano anche le somme. Il perimetro complessivo del rogo sul Faeta si estende per venti chilometri e interessa una superficie di circa 700 ettari. Sul posto sono ancora operative diciassette squadre del volontariato antincendi boschivi, coordinate da un direttore delle operazioni del Comune di Firenze affiancato da tre direttori della Regione Toscana e uno dell’Unione dei Comuni della Media Valle delSerchio.🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Incendio sul Monte Faeta: fermate le fiamme dopo giorni di lotta. Iniziate operazioni di bonifica

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