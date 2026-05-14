Montalto di Castro | open day gratuito per la salute muscolare

A Montalto di Castro si terrà un open day gratuito dedicato alla salute muscolare, offrendo ai partecipanti la possibilità di sottoporsi a valutazioni ortopediche senza costi. Sono disponibili poche consulenze, e le persone interessate devono prenotare in anticipo. Gli specialisti presenti sono ortopedici che effettueranno le valutazioni e forniranno consigli personalizzati sulla salute muscolare. L'evento mira a sensibilizzare sui temi legati alla cura del proprio corpo.

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? Domande chiave Come prenotare una delle poche consulenze gratuite disponibili?. Chi sono gli specialisti che effettueranno le valutazioni ortopediche?. Perché i medici di base hanno un ruolo chiave in questa iniziativa?. Come questo evento aiuterà a superare le lunghe liste d'attesa locali?.? In Breve Sabato 16 maggio presso la sede Avis in Via Guglielmo Marconi 19.. Specialisti Pelosi e Maresca con il fisioterapista Bartolaccini effettuano le valutazioni.. Presidente Scatolini e vicepresidente Avis Miralli coordinano l'iniziativa territoriale.. I medici di base segnaleranno i pazienti con difficoltà nelle liste d'attesa.. Sabato 16 maggio, nel pomeriggio, l’associazione La Vita è Comunità Aps organizzerà un open day gratuito a Montalto di Castro per la prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici.🔗 Leggi su Ameve.eu ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate SUP a Pentimele: l’Open Day gratuito per ragazzi con autismo? Cosa scoprirai Come può il SUP aiutare i ragazzi con autismo a socializzare? Chi sono le tre realtà locali che hanno creato questo progetto? Dove... Reni a rischio: open day gratuito ad Acireale per prevenireDomani, 12 marzo 2026, l’Unità Operativa Complessa di Nefrologia dell’Ospedale di Acireale aprirà le porte per un open day dedicato alla Giornata... Temi più discussi: Eolico e fotovoltaico. Il TAR Lazio accoglie il ricorso del Comune di Montalto; Scheda squadra Maremmana 1934; Scheda squadra Nuova Pescia Romana 2004; Il 16 maggio l’open day gratuito dedicato alla prevenzione di disturbi muscolo-scheletrici. Montalto di Castro – L’Istituto Alberghiero Alessandro Farnese protagonista a Maremma da Mare (FOTO)MONTALTO DI CASTRO – Grande partecipazione e apprezzamenti per l’Istituto Alberghiero Alessandro Farnese durante la manifestazione Maremma da Mare, evento dedicato alla valorizzazione delle ... etrurianews.it A Montalto di Castro arriva il Thesan International Short Film FestivalIl Cinema riaccende le luci in Maremma: il Thesan International Short Film Festival va in scena al Teatro Lea Padovani di Montalto di Castro. Ufficializzata la tappa d’eccellenza dell’edizione 202 ... newtuscia.it