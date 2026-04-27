Settantatré comuni hanno deciso di presentare ricorso al Tribunale amministrativo contro la recente normativa introdotta dalla legge Calderoli. La contestazione riguarda la modalità di classificazione dei territori montani e le conseguenze che questa potrebbe comportare per le comunità locali. La disputa coinvolge diverse amministrazioni comunali che desiderano tutelare i propri interessi e modificare le disposizioni approvate dal Parlamento.

? Cosa sapere Settantatré comuni presentano ricorso al Tar contro la nuova classificazione della legge Calderoli.. Il rischio riguarda scuole, aziende agricole e fondi per il dissesto idrogeologico in Italia.. Settantatré amministrazioni locali hanno presentato un ricorso al Tar contro la nuova classificazione dei comuni montani, temendo che l’esclusione dai benefici della legge Calderoli possa compromettere scuole, aziende agricole e la sicurezza stessa del territorio. Immaginate di svegliarvi in un paese dove il profumo del pane appena sfornato o il sapore delle albicocche mature non sono più garantiti, perché chi quel lavoro lo coltiva è costretto a cercare fortuna altrove.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Montagna sotto assedio: 73 comuni al Tar contro la legge Calderoli

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