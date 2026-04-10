Boschi sotto assedio | stop ai tagli dopo gli incendi a Crenna

Il Comitato Salviamo gli alberi di Gallarate ha chiesto al Parco del Ticino di fermare subito i lavori di abbattimento a Crenna, dopo che gli incendi hanno danneggiato gravemente la zona. La richiesta arriva in seguito ai danni causati agli alberi e al patrimonio naturale locale, che hanno portato all’attenzione della comunità e delle autorità competenti. Nessuna decisione è stata ancora presa in merito alle prossime operazioni.

Il Comitato Salviamo gli alberi di Gallarate ha lanciato un appello urgente al Parco del Ticino per bloccare immediatamente le attività di abbattimento forestale a Crenna, in seguito ai recenti e gravi danni subiti dal patrimonio naturale locale. La richiesta di una moratoria nasce dalla necessità di proteggere un ecosistema che sta affrontando una serie di sollecitazioni critiche, tra fiamme improvvise e interventi infrastrutturali che minacciano l’equilibrio dei boschi di Moriggia e Crenna. La fragilità del territorio si è manifestata con violenza nel giro di pochissimi giorni. Dieci giorni fa, un incendio ha devastato 15 ettari di terreno nell’area di Moriggia, lasciando segni profondi sulla vegetazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Boschi sotto assedio: stop ai tagli dopo gli incendi a Crenna Toscana sotto assedio: 34 incendi in un mese, allarme sicurezzaTrentantaquattro focolai hanno già colpito i boschi della Toscana da quando è iniziato il mese di aprile, segnando un incremento drastico rispetto... Leggi anche: Allarme boschi a Crenna: "Giù pure alberi centenari"