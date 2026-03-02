Monopattini elettrici | targa e assicurazione spostate a aprile 2026

Il 2 marzo 2026 era la data prevista per l’introduzione dell’obbligo di targa e assicurazione per i monopattini elettrici, secondo il nuovo Codice della strada. Tuttavia, sembra che questa scadenza venga posticipata, con ogni probabilità, ad aprile 2026. La decisione riguarda le norme che regoleranno l’uso di questi veicoli nelle città italiane.

Il 2 marzo 2026, l’obbligo di targa e assicurazione per i monopattini elettrici, previsto dal nuovo Codice della strada, slitta con ogni probabilità ad aprile. La causa principale è il ritardo nell’attivazione della piattaforma digitale necessaria per richiedere il contrassegno. Senza questa infrastruttura operativa, il sistema rimane bloccato, lasciando cittadini, operatori e assicurazioni in uno stato di incertezza. Il contrassegno è già stato definito con un costo fissato a 8,66 euro, ma non è possibile richiederlo. Il decreto ministeriale n. 250 del 13 novembre 2025 aveva stabilito le modalità, ma la piattaforma digitale, che avrebbe dovuto essere attivata entro 90 giorni da un successivo provvedimento, non è ancora online. 🔗 Leggi su Ameve.eu

