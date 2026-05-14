Una tragedia ha coinvolto una madre e una figlia durante un’immersione alle Maldive, dove sono decedute entrambe. La donna aveva 51 anni e lavorava come professoressa associata di Ecologia presso un ateneo del nord Italia, mentre la figlia, di 23 anni, studiava ingegneria biomedica in un’università diversa. Le due erano rimaste insieme fino all’ultimo momento, ma si sono trovate vittime di un incidente durante l’attività subacquea. Le autorità stanno investigando sulle cause dell’accaduto.

Roma, 14 maggio 2026 – Sono morte insieme mamma e figlia nella tragica immersione alle Maldive. Monica e Giorgia, 51 e 23 anni, la professoressa associata di Ecologia presso il Distav dell'Università degli Studi di Genova e la studentessa di ingegneria biomedica all'università. Unite dalla stessa passione per il mare che le ha attratte e inghiottite. Intrappolate per sempre in una grotta che avrebbero voluto esplorare ma che è diventata la loro tomba, una trappola mortale per loro e per i tre amici con cui erano partiti a bordo della nave da crociera subacque Duke of York: il padovano Gianluca Benedetti, operations manager di Albatros Toap Boat e istruttore subacqueo, il 31enne neolaureato Federico Gualtieri e la biologa marina Muriel Oddenino, originari rispettivamente di Borgomanero e Torino. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Monica e Giorgia, mamma e figlia insieme fino all’ultima immersione: tradite dall’amore per il mare

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Maldive, cinque italiani morti in immersione: Monica Montefalcone, la figlia Giorgia Sommacal, Gianluca Benedetti, Federico Gualtieri e Muriel OddeninoCinque turisti italiani hanno perso la vita nella giornata di giovedì 14 maggio durante un’immersione subacquea nell’atollo di Vaavu, alle Maldive.

Morti 5 italiani alle Maldive in un’immersione a 50 metri di profondità. Tra loro la docente Monica Montefalcone e la figlia 20enne: chi erano gli altri 3 subTragedia alle Maldive, dove cinque italiani sono morti durante un’immersione nel Paese tropicale nell’Oceano Indiano.

Temi più discussi: Giorgia Sottana: La maternità mi ha insegnato a prendermi il mio tempo; Pennetta: Cresciuta col sogno Foro Italico. Tyra Grant è il futuro, sono una mamma pesante; Festa della Mamma 2026, a MagicLand due giorni di divertimento e inclusione. Ecco come e dove acquistare il biglietto; Truffa delle villette, le famiglie scrivono alla premier Meloni: Ci aiuti in questa tragedia.

Philomena Ceravolo - Results on X | Live Posts & Updates x.com

Monica e Giorgia, mamma e figlia insieme fino all’ultima immersione: tradite dall’amore per il mareTragedia Maldive, con la ricercatrice universitaria anche la collega Muriel Oddenino e il neolaureato Federico Gualtieri: Ringrazio la prof Montefalcone per il suo aiuto. Da quando l'ho conosciuta è ... quotidiano.net

Chi sono gli italiani morti alle Maldive: la prof Monica Montefalcone e la figlia Giorgia, il neolaureato Federico Gualtieri, la biologa Muriel Oddenino e il capobarca Gianluca ...Sono 5 le vittime della tragica immersione ad Alimathà, il paradiso dei subacquei. La docente dell’Unige insegnava biologia ed ecologia marina. Nota in tv, era responsabile scientifica della campagna ... ilrestodelcarlino.it