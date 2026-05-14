Monica Bellucci rompe il silenzio su Tim Burton poi parla delle figlie | Deva vola ed è bellissimo per Leonie c' è tempo

Da today.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Monica Bellucci ha commentato pubblicamente la fine della relazione con il regista, sottolineando che affetto e rispetto tra loro resteranno sempre. Ha affermato che il legame avuto con lui non si esaurirà e che il rapporto ha rappresentato un momento significativo della sua vita. Nelle sue dichiarazioni, ha anche parlato delle sue figlie, raccontando che Deva è volata via e si trova in un momento bello, mentre per Leonie c’è ancora tempo.

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“Quello che abbiamo avuto non finirà mai, affetto e rispetto resteranno per sempre”. Monica Bellucci parla con rispetto e ancora con affetto della storia d’amore con Tim Burton che, seppur finita a sorpresa lo scorso settembre, ha rappresentato un capitolo importante della sua vita. L’attrice. 🔗 Leggi su Today.it

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Monica Bellucci & Tim Burton — A Beautiful Chapter Ends

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