Dopo la separazione tra il regista statunitense e l’attrice italiana, è stato venduto il loro immobile in Toscana. La proprietà si trova a San Casciano, nel senese, e rappresentava l’ultimo legame materiali tra i due. La decisione di mettere in vendita la tenuta segue la fine della loro relazione, chiudendo così un capitolo della loro vita condivisa.

Dopo la fine della relazione tra il regista e produttore statunitense Tim Burton e l'attrice italiana Monica Bellucci, è arrivato il momento di dire addio anche anche all'ultimo elemento che in un certo senso li univa ancora, ovvero la stupenda tenuta sita a San Casciano, località del senese. I due, in cerca di un nido d'amore dove trascorrere del tempo insieme ben distanti dal clamore di Hollywood e quindi anche dalle fotocamere dei paparazzi, sempre pronti a inseguirli ovunque per "rubare" uno scatto di quella che a lungo è stata una delle coppie vip più chiacchierate e amate dai fan, avevano deciso di acquistare la proprietà appena l'anno scorso. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Monica Bellucci e Tim Burton, dopo la separazione venduto il nido d'amore in Toscana

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