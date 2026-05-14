Moni Ovadia a Sala | Osceno il gemellaggio con Tel Aviv Davanti al genocidio nessuna mediazione

Il sindaco di Milano ha chiesto di sospendere il gemellaggio con Tel Aviv, definendo Israele uno Stato terrorista e genocida. La dichiarazione arriva in un contesto in cui si discute di un possibile intervento di mediazione, ma il primo cittadino afferma che in presenza di un “genocidio” non ci sono margini per mediazioni. La richiesta è stata avanzata pubblicamente, senza indicare scadenze precise o ulteriori dettagli sul procedimento. La polemica si inserisce in un dibattito più ampio sulle relazioni tra le due città.

Il sindaco Giuseppe Sala sospenda il gemellaggio tra Milano e Tel Aviv perché Israele “è uno Stato terrorista e genocida” e “non è il tempo delle mediazioni”. Lo ha detto l'attore e regista Moni Ovadia lanciando, sui social, un appello al primo cittadino di Milano a dar seguito a quanto deciso (a. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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