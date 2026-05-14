La nazionale di calcio iraniana si sta preparando a partire per gli Stati Uniti in vista dei Mondiali del 2026. Prima della partenza, i rappresentanti del paese hanno espresso che la squadra rappresenterà il popolo, i combattenti e la figura della Guida Suprema. La partenza è stata accompagnata da saluti ufficiali da parte delle autorità di Teheran, che hanno evidenziato il legame tra la squadra e l'intera nazione.

"L'Iran ai Mondiali rappresenterà il popolo, i combattenti, la nostra Guida Suprema e la nazione". Teheran ha salutato la nazionale di calcio, che si appresta a viaggiare negli Usa per i prossimo Mondiali. Il ritiro è previsto a Tucson, le tre partite del girone di qualificazione tra Los Angeles e Seattle. Restano aperti i dubbi sulla politica di ammissione che le autorità Usa seguiranno, dopo che il presidente della federcalcio iraniana, Mehdi Taj, è stato respinto dal Canada alla frontiera, a poche ore dal Congresso della Fifa. Taj era presente, con la squadra vestita in tute rosse e nere, e il ct Amir Ghalenoei, tra la folla acclamante di piazza Enghelab, nel centro di Teheran.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Mondiale 2026, la nazionale dell'Iran in partenza per gli Usa:""Per il sangue dei martiri"

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