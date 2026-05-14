monaldi le chat che provano la menzogna

Il 23 dicembre scorso, all'ospedale Monaldi di Napoli, si è conclusa un'operazione sul bambino Domenico. La madre, Patrizia, ha ricevuto la notizia che il cuore impiantato al suo bambino non aveva iniziato a funzionare. Questa informazione è stata comunicata in modo diretto dall'équipe medica dopo l'intervento. Nei giorni successivi, sono emerse conversazioni tra i medici e i parenti che hanno sollevato dubbi sulla veridicità delle comunicazioni ufficiali.

È il 23 dicembre scorso, ospedale Monaldi di Napoli. L'operazione sul piccolo Domenico è terminata. Alla madre Patrizia viene comunicato l'esito: "Il cuore che abbiamo impiantato a vostro figlio non è partito". Senza spiegare perché. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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