Domenico Caliendo le chat delle infermiere del Monaldi | Aveva il torace vuoto Se lo portano sulla coscienza

Le chat delle infermiere dell’ospedale Monaldi di Napoli sono state rese pubbliche e contengono affermazioni sullo stato di salute di Domenico Caliendo, un bambino di due anni deceduto dopo un trapianto di cuore. In esse si parla di un torace vuoto e si commenta che le responsabilità devono essere assunte. La vicenda rimane al centro dell’attenzione pubblica e mediatica.

La vicenda di Domenico Caliendo, il bambino di due anni morto dopo un trapianto di cuore all'ospedale Monaldi di Napoli, continua ad aprire scenari inquietanti. Le conversazioni tra alcune infermiere, finite agli atti dell'inchiesta della Procura di Napoli, restituiscono il clima di sgomento vissuto in sala operatoria. Parole brevi, concitate, che descrivono una situazione precipitata in pochi minuti e diventata irreversibile. Quel trapianto che avrebbe dovuto rappresentare una possibilità di salvezza si è trasformato in una tragedia. Dai messaggi emergono frasi che pesano come macigni. «Non va. zero. è una pietra», scrive una caposala riferendosi al cuore arrivato da Bolzano. "Se lo portano sulla coscienza", le chat delle infermiere durante il trapianto a Domenico. Ricusato uno dei periti del gipFrancesco Petruzzi, avvocato della famiglia del bimbo, ha depositato al giudice per le indagini di Napoli un'istanza di ricusazione per uno dei tre periti. Nuovi dettagli emergono sull'inchiesta della morte del piccolo Domenico dopo il trapianto al Monaldi di Napoli. L'orrore in sala operatoria all'ospedale Monaldi di Napoli emerge in tutta la sua crudezza dalle chat WhatsApp acquisite agli atti dell'inchiesta sulla morte di Domenico. "Avanzeremo istanza di ricusazione del cardiochirurgo Mauro Rinaldi, che figura nel collegio dei periti scelti dal gip di Napoli per l'incidente probatorio". Lo annuncia Francesco Petruzzi, legale della famiglia di Domenico Caliendo, il bimbo deceduto lo scorso