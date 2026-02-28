Bambino morto al Monaldi agli atti le chat durante il trapianto | Un'ora per scongelare il cuore

Gli atti del procedimento giudiziario includono le conversazioni su WhatsApp tra gli operatori sanitari coinvolti nel trapianto al Monaldi, dove si discute di un’ora necessaria per scongelare il cuore durante la procedura. Le chat sono state acquisite per chiarire i passaggi e i tempi dell’intervento che ha portato alla morte del bambino. Le conversazioni sono ora parte delle indagini in corso.

Le drammatiche chat Whatsapp degli operatori sanitari acquisite agli atti per chiarire i momenti dell'intervento risultato fatale: "Mamma mia, se lo tengono sulla coscienza". 🔗 Leggi su Fanpage.it “Abbiamo provato a scongelare il cuore con l’acqua”: parlano i 3 infermieri presenti al trapianto di DomenicaLe testimonianza dei tre infermieri presenti nella sala operatoria dell'ospedale Monaldi durante il trapianto di cuore del piccolo Domenico Caliendo. Bimbo morto al Monaldi, i quesiti dell’incidente probatorio sul trapianto col cuore “bruciato”La Procura di Napoli ha chiesto un incidente probatorio per chiarire se siano state rispettate le linee guida durante le fasi del trapianto al... Tutto quello che riguarda Bambino morto. Temi più discussi: Bambino morto per trapianto di cuore fallito, gli indagati salgono a sette; Bimbo morto al Monaldi, il cardiologo pediatrico Tumbarello: Così tanti errori, non è plausibile; Bimbo morto a Napoli, il cuore trapiantato è stato trasportato in un box simile a quello per refrigerare gli alimenti; Domenico, sul ghiaccio è scambio di accuse tra Napoli e Bolzano. Bambino morto dopo il trapianto del cuore danneggiatoLe ultime notizie dopo la morte del piccolo Domenico, il bambino di 2 anni e 4 mesi al quale il 23 dicembre 2025 è stato trapiantato un cuore danneggiato all’Ospedale Monaldi di Napoli e morto il 21 f ... fanpage.it Bimbo morto dopo trapianto, gli esperti: Non ci fu sufficiente comunicazione tra le equipe di espianto e impiantoC'è stata una insufficiente comunicazione tra equipe di espianto ed equipe di impianto nel caso del piccolo Domenico, il bambino di due anni deceduto dopo due mesi dal trapianto di un cuore lesionat ... adnkronos.com Bambino di cinque mesi morto, l'autopsia non ha chiarito del tutto l'accaduto - facebook.com facebook L'inchiesta di Napoli sul bambino morto al Monaldi. Dalle testimonianze dei medici austriaci emergono altri dettagli sui drammatici minuti nella sala operatoria di Bolzano dove è avvenuto l'espianto x.com