Molivagando | il digitale rilancia i borghi del Molise con il turismo

Una nuova iniziativa mira a promuovere i borghi del Molise attraverso una piattaforma digitale che coinvolge le comunità di Isernia, Pesche e Miranda. L’obiettivo è aumentare la visibilità dei piccoli centri e attrarre visitatori, sfruttando strumenti online per valorizzare le caratteristiche locali. Le tre amministrazioni comunali hanno avviato un accordo di collaborazione per condividere risorse e strategie, con l’intento di rafforzare il settore turistico nella regione. La piattaforma sarà accessibile a tutti e punta a diventare un punto di riferimento per i visitatori interessati alla zona.

? Punti chiave Come può una piattaforma digitale salvare i borghi del Molise?. Quali strategie useranno Isernia, Pesche e Miranda per collaborare insieme?. Chi guiderà la trasformazione dei piccoli centri verso il turismo rigenerativo?. Cosa cambierà concretamente per gli operatori turistici locali con Molivagando?.? In Breve Webinar gratuito il 15 maggio alle ore 15.00 con i sindaci Castrataro, Antenucci e Ferrante.. Milena Rosa e Marialuisa Angelone approfondiscono il modello di sviluppo per Isernia, Pesche e Miranda.. Studio Graffiti srl presenta le funzionalità tecniche della piattaforma digitale durante l'incontro.. Fabio Ciao e Innovation Factory srl supportano la gestione tecnica e professionale del progetto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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