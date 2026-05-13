Il film di Milani in Molise | lavoro e turismo per i borghi locali

È stato girato un nuovo film in Molise che riguarda i borghi della regione. Il progetto coinvolge professionisti che stanno lavorando per valorizzare l’area attraverso il cinema. La produzione mira a promuovere il turismo e a sostenere l’economia locale. Il film si concentra sulle attività di lavoro e sulle opportunità di sviluppo nei piccoli centri, portando attenzione alle caratteristiche del territorio. La realizzazione sta attirando l’interesse di vari operatori del settore.

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? Punti chiave Come influenzerà il nuovo film l'economia dei borghi molisani?. Chi sono i professionisti che stanno trasformando il lavoro locale?. Come potrà la nuova Film Commission attirare altre grandi produzioni?. Perché il cinema può diventare un motore economico per il territorio?.? In Breve La società Our Film SpA assume direttamente residenti come comparse e maestranze locali.. Il delegato regionale Fabio Cofelice promuove il cineturismo per lo sviluppo economico regionale.. La Fondazione Molise Film Commission è attualmente in fase di registrazione presso gli uffici.. Il film Salute! sarà distribuito nelle sale cinematografiche italiane durante il periodo natalizio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Il film di Milani in Molise: lavoro e turismo per i borghi locali ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Borghi in pericolo: il regista Milani sfida lo spopolamento a Opi? Cosa sapere Il regista Riccardo Milani incontra la Fondazione Magna Carta a Opi il 27 aprile. Leggi anche: "Turismo (é) Lavoro": incontro tra imprese locali e talenti del territorio Temi più discussi: 'Salute!', il nuovo film di Riccardo Milani girato in Molise. Nei cinema a Natale 2026; Premio La Marmora 2026 a Riccardo Milani: per il racconto della società e della Sardegna; Premio La Marmora a Riccardo Milani: Dalla Sardegna ho imparato valori importanti; LA VARIANTE DI VENAFRO, SET CINEMATOGRAFICO. BTS di Heidi Klum con trucco e prostetica personalizzati di Mike Marino - maestro del trucco e della prostetica - al Met Gala 2026 ispirato a Veiled Vestal (1847) di Raffaele Monti. Il look era composto da schiuma montata + lattice, cotto in uno stampo, dipinto - reddit.com reddit Film Commission in partenza: il Molise accoglie la produzione di Riccardo MilaniCAMPOBASSO - La mia soddisfazione è davvero grande perché finalmente anche il Molise potrà beneficiare dei vantaggi economici, occupazionali ... molisenetwork.net Al via in Molise le riprese del nuovo film di Riccardo Milani(ANSA) - TERMOLI, 13 MAG - Prenderanno il via domani da Venafro, in provincia di Isernia, le riprese del nuovo film di Riccardo Milani che sarà girato interamente in Molise. 'Salute!' arriverà nei cin ... msn.com