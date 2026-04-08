Campania Divina | 50 borghi tra digitale e tradizioni per il turismo

In Campania, cinquanta borghi stanno partecipando a un progetto chiamato “Destinazione Borghi nella Campania Divina”, che si svolge a Capaccio. L’obiettivo è promuovere il turismo nelle aree interne della regione, combinando elementi digitali e tradizionali per attrarre visitatori. L’iniziativa coinvolge diversi comuni e punta a valorizzare le caratteristiche culturali e storiche di questi luoghi.

A Capaccio prende vita l’iniziativa Destinazione Borghi nella Campania Divina, un progetto che coinvolge cinquanta comuni per rilanciare il turismo nelle zone interne. L’operazione mira a trasformare i piccoli centri in mete attrattive attraverso un’offerta strutturata e digitale. L’impresa My Fair s.r.l. ha coordinato la creazione di dieci percorsi a tema, distribuiti su un totale di 48 giornate di viaggio. La produzione multimediale è imponente, con oltre 1.000 scatti fotografici e 10 brevi documentari video che raccontano il territorio. Un ecosistema tra digitale e tradizioni materiali. L’accesso a queste esperienze avviene tramite una piattaforma online dedicata, dove i visitatori possono esplorare i contenuti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Campania Divina: 50 borghi tra digitale e tradizioni per il turismo Leggi anche: Campania investe in Coppa America e borghi: un’opportunità per il turismo milanese. Suzzara in bici: un tour tra borghi, sapori e tradizioni localiLa Pro Loco Città di Suzzara organizza per domenica 19 aprile un evento di cicloturismo denominato Suzzara in bici, volto a valorizzare le tradizioni... Destinazione Borghi nella Campania DivinaUn patrimonio diffuso di comunità, paesaggi e tradizioni diventa esperienza di viaggio attraverso Destinazione Borghi nella Campania Divina, iniziativa ideata e sviluppata da My Fair s.r.l. benefit e ... irpinia24.it A Capaccio nasce 'Destinazione Borghi', 50 Comuni coinvolti50 Comuni coinvolti, 10 itinerari, 48 giornate di viaggio, oltre 1.000 fotografie e 10 short video documentari: sono i numeri di Destinazione Borghi nella Campania Divina. (ANSA) ... ansa.it