L'ex dirigente del calcio italiano ha espresso la propria opinione riguardo al futuro dell'attuale allenatore del club partenopeo, affermando che non ci sono motivi per un suo cambio di ruolo. Secondo Moggi, l'allenatore sta bene nel suo attuale club e non vede motivo di spostarlo altrove. Ha anche commentato sulla situazione del calcio italiano, suggerendo che si dovrebbe concentrarsi su un’unica direzione.

di Francesco Spagnolo Moggi smentisce il possibile approdo di Conte sulla panchina dell’Italia considerato che lui si trova molto bene a Napoli. Le sue parole. Il panorama calcistico italiano attraversa un momento di profonda riflessione e, per analizzare le dinamiche attuali tra club e Nazionale, è intervenuto un osservatore d’eccezione. Luciano Moggi è stato ospite ai microfoni di Radio Tutto Napoli per fare il punto della situazione, partendo dalle insistenti voci che vorrebbero Antonio Conte come prossimo commissario tecnico dell’Italia. Secondo Moggi, gran parte di queste indiscrezioni appartiene a una narrazione giornalistica distante dalla realtà dei fatti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Moggi non ha dubbi: «Altro che Nazionale, Conte sta bene a Napoli e deve restare lì. Calcio italiano? Bisogna fare solo una cosa»

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