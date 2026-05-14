Moggi | Spalletti ha risvegliato uno spogliatoio che dormiva Cosa fare nel prossimo mercato? Io partirei dal centrocampo – VIDEO

L'ex dirigente ha commentato le recenti trasformazioni in una squadra di calcio, sottolineando come l'allenatore abbia portato nuova energia allo spogliatoio. Le sue parole sono state pronunciate durante un evento al Salone del Libro, dove ha anche parlato delle possibili strategie per il prossimo mercato. In particolare, ha indicato il centrocampo come area su cui concentrarsi, lasciando intendere una riflessione sulle future mosse della squadra.

di Andrea Bargione Moggi: «Spalletti ha risvegliato uno spogliatoio che dormiva». Le dichiarazioni dell’ex dirigente direttamente dal Salone del Libro. (inviato al Salone del Libro di Torino) – Luciano Moggi è intervenuto al Salone del Libro di Torino, a margine della presentazione del libro: “Stasera la vinciamo noi”. Un romanzo sportivo che racconta l’impresa europea dei bianconeri del 22 maggio 1996. Ecco le sue dichiarazioni. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO FINALE DI STAGIONE DELLA JUVE – « Io pensavo che mi chiedessi del salone del libro, non sono molto preparato. Il finale di stagione della Juve si sta salvando, però per come la Juve aveva cominciato io penso che Spalletti abbia risvegliato uno spogliatoio che dormiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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