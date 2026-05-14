Domani si svolge la terza edizione della ‘Modigliana City Run’, con partenza alle 19,30 davanti al Municipio, in un’area chiusa per lavori. Sono già 650 le persone iscritte all’evento, che si terrà nel centro della città. La manifestazione prevede una corsa che attraversa le strade principali del paese e coinvolge diversi partecipanti di età diversa. La partenza è programmata nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti.

Manca solo un giorno per la terza edizione della ‘ Modigliana City Run ’ che si terrà domani con partenza alle 19,30 di fronte al Comune (piazza Matteotti è chiusa per lavori). La corsa non è competitiva ma è una 10 km cronometrata con, ad oggi, 170 partecipanti e un’altra corsacamminata di 5 km non cronometrata che ha 470 iscritti. In totale quasi 650 ma non è finita, perché ci si può ancora iscrivere e ritirare la maglietta destinata ai primi 650 iscritti. Lo scorso anno i partecipanti sono stati 572 e alla prima edizione 409. È anche possibile iscriversi contattando gli organizzatori su IG o su WhatsApp: Keput 328.8252281, Paolo 334.3033740.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ‘Modigliana City Run’: già 650 iscritti per domani

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