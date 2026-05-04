Ior Run 2026 Bologna corre nel ricordo di Alex Zanardi | oltre mille iscritti per la solidarietà

A Bologna si avvicina l’appuntamento con la Ior Run 2026, una corsa benefica che si svolgerà sabato 10 maggio sui colli bolognesi, con partenza da San Michele in Bosco. Questa edizione ha già superato le mille iscrizioni e si svolge nel ricordo di Alex Zanardi. La manifestazione, organizzata per sostenere cause di solidarietà, si svolge nella città e coinvolge numerosi partecipanti.

Bologna si prepara a correre nel nome della solidarietà e nel ricordo di Alex Zanardi. Sabato 10 maggio torna infatti la Ior Run 2026, la corsa benefica organizzata sui colli bolognesi con partenza da San Michele in Bosco, che quest’anno ha già superato il migliaio di iscritti.L’obiettivo è.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Stramilano 2026, in 62.500 si ritrovano nel ricordo di Alex Zanardi Alex Zanardi e il Nettuno d’oro: “La mia Bologna, sempre in prima linea su solidarietà e impegno sociale”Bologna, 2 maggio 2026 – “Mi viene da dire che sono così emozionato che mi tremano le gambe. Contenuti e approfondimenti Si parla di: Ior Run, la corsa solidale. Ossola, atleta paralimpico: Mai perdere il coraggio. Ior Run 2026, Bologna corre nel ricordo di Alex Zanardi: oltre mille iscritti per la solidarietàIl 10 maggio la corsa sui colli con partenza da San Michele in Bosco raccoglierà fondi per protesi destinate a pazienti che hanno subito amputazioni o interventi altamente invasivi ... bolognatoday.it Ior Run, la corsa solidale. Ossola, atleta paralimpico: Mai perdere il coraggioSarà il testimonial dell’iniziativa della Fondazione Rizzoli del 10 maggio Nel 2015 la mia vita fu stravolta da un incidente. Ma bisogna risollevarsi. ilrestodelcarlino.it