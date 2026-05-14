Modena Non è una stagione da dimenticare

A Modena si guarda a una stagione che, nonostante le sfide, rimarrà impressa nella memoria. Le gare decisivi, che si giocano in novanta minuti, spesso mettono in luce le qualità o i problemi di una squadra. Questi incontri, dal carattere secco e immediato, possono nascondere le difficoltà accumulate o farle emergere in modo chiaro. È il caso di partite che, nel breve tempo, rivelano molto più di quanto si possa immaginare.

Le partite secche, quelle da dentro o fuori, sono un’arma a doppio taglio. Perchè in novanta minuti possono essere come la panna che nasconde i difetti in un piatto di pasta oppure, nello stesso lasso di tempo, evidenziare senza appello i difetti emersi nel corso di una intera stagione. Il playoff perso martedì sera con la Juve Stabia purtroppo ha suffragato la seconda ipotesi, fornendoci il quadro di una squadra che, dopo l’inizio arrembante di campionato, che ha portato comunque una bella dote che ha fatto sempre vivere i gialli nei primi otto posti, si è progressivamente staccata e dopo la sosta di marzo, per dare un’idea, ha messo in cascina solo cinque punti in otto partite.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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