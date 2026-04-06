Modena a Bari una trasferta da dimenticare

Modena ha perso in trasferta contro una squadra di Bari, in una partita giocata domenica. La squadra ospite ha concluso il match con un risultato negativo, segnando un gol e subendone tre. La sconfitta ha seguito una settimana caratterizzata da risultati deludenti e da difficoltà in campionato. La squadra di Modena tornerà in campo tra una settimana per la prossima sfida.

Modena, 6 aprile 2026 – Una giornata storta che ha chiuso una brutta settimana. Dopo il sentito minuto di raccoglimento in memoria della piccola Nina Rivetti, un Modena troppo brutto per essere vero è uscito nettamente sconfitto al San Nicola di Bari, e le attenuanti sono davvero poche, in una gara che ha visto i gialloblù brillanti solo nel quarto d’ora iniziale, poi i dieci minuti ‘horror’ che hanno regalato al Bari due reti: prima col fallo da rigore di un ingenuo Wiafe sullo scatenato Rao, poi l’autorete clamorosa di Adorni, una frittata da dodici uova almeno che non sarebbe certamente sfuggita alla Gialappa’s. Se poi mettiamo in questo... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Modena, a Bari una trasferta da dimenticare Trasferta da dimenticare per la Fiorentina: l’Udinese si impone con un netto 3-0UDINE – Trasferta amara per la Fiorentina, che torna dalla sfida contro l’Udinese con una netta sconfitta per 3-0. Leggi anche: Emma Villas Codyeco, terzo ko di fila. Trasferta a Ravenna da dimenticare Temi più discussi: Modena, il Bari e la legge delle piccole; Moreno Longo alza la temperatura alla vigilia del Modena: Bari, fuori il carattere; Bari-Modena, Longo avvisa: Basta blackout, serve cattiveria agonistica per l'impresa salvezza; Verso Bari - Modena, Sottil: Partita scorbutica. Pronti al tour de force, un match alla volta. Diretta | Bari Modena (risultato 2-0) streaming video tv: dominio pugliese (Serie B, 6 aprile 2026)Diretta Bari Modena streaming video tv, oggi lunedì 6 aprile 2026: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Serie B. ilsussidiario.net Bari-Modena, la valanga biancorossa al San Nicola: un 3-1 per continuare a sperare nella salvezzaTre punti importanti per i biancorossi che ritrovano gli applausi del pubblico di casa. Dopo il rigore di Moncini e l'autorete di Adorni, nella ripresa segna anche Çuni ... lagazzettadelmezzogiorno.it Non è servito rivolgersi al Tribunale del lavoro per la cassiera: secondo il tribunale di Modena, infatti, non è stata una “disattenzione” ma un gesto fatto “consapevolmente” facebook Bari-Modena, la valanga biancorossa al San Nicola: un 3-1 per continuare a sperare nella salvezza - News x.com