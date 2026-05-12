M5S in Molise | nuovi coordinatori e parte il progetto Nova

Il Movimento 5 Stelle in Molise ha annunciato l'insediamento di nuovi coordinatori e l'avvio del progetto Nova. Sono stati eletti i responsabili locali per le aree di Isernia e Campobasso. Il progetto Nova è stato presentato come un'iniziativa volta a rafforzare l'organizzazione del movimento nella regione. Le decisioni politiche future del partito saranno influenzate dall'implementazione di questa nuova strategia, che mira a coinvolgere attivamente i cittadini.

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